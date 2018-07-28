Вице-премьер назвал Морской салон во Владивостоке успешным

Источник: Комсомольская правда

Российский вице-премьер Юрий Борисов по итогам заседания первого Дальневосточного морского салона заявил, что форум проходит успешно.

Свои делегации во Владивосток прислали многие предприятия. Причем среди делегатов как судостроители, так и те, кто отвечает за «начинку» корабля. Присутствуют западные гости, потенциальные заказчики — гражданские и военные. В этом плане форум, по мнению Юрия Борисова, достиг своих целей.

Будущие Морские салоны в Приморье будут расширять географию участников, а внимание к ним возрастет, считает Борисов.

«Для этого здесь есть главное — возможность демонстрировать продукцию судостроения в натуральную величину. В этом году здесь представлены не все новинки отрасли, так как требовалось обеспечить логистику с Балтики или кораблей Северного флота. Но скоро они будут строиться на Дальнем Востоке — на “Восточной верфи”, на Амурском заводе. Потенциальные покупатели, сосредоточенные в этом регионе, смогут вживую познакомиться здесь со всей техникой. В этом и ценность Дальневосточного морского салона», — подчеркнул Юрий Борисов.

Вице-премьер отметил, что на салоне обсуждали строительство в Приморье судов для рыболовецкого флота.

«Это самый массовый вопрос с точки зрения эффективности использования судов. Очень много в этой сфере делается и многое будет делаться», — обозначил Юрий Борисов. Среди мер, о которых говорил член кабмина — погашение процентной ставки, лизинговых платежей судовладельцам.

«Самое интересное, на мой взгляд, нововведение — это квоты под киль. Рыболовам дают право вылавливать рыбу на длительный срок при условии, что они будут строить суда. Это стимулирующая мера», — отметил Юрий Борисов. Эта мера уже дала результат: за прошлый год в России началось строительство 100 судов на большинстве верфей.