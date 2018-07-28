Бегство нелегальных мигрантов после прибытия в Европу попало на видео

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Как видно на видео, группа из 30 человек на надувной лодке подплыла к пляжу недалеко от испанского портового города Алхесирас. После того, как мигранты высадились на берег, они разбежались в разные стороны по лесополосе вокруг пляжа, чтобы сотрудники береговой охраны не смогли их поймать.