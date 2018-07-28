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10:12 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил председателя МТРК «Мир» Радика Батыршина с юбилеем

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя МТРК «Мир» Радика Батыршина с 50-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Являясь талантливым журналистом и истинным профессионалом, вы смогли вписать немало ярких страниц в историю телевидения. Стали достойным ориентиром для молодого поколения журналистов, проявили глубокий патриотизм, работая в горячих точках», — говорится в поздравлении.

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Глава государства отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Радика Батыршина в развитие сотрудничества и укрепление дружбы между братскими народами стран СНГ.

«Сегодня возглавляемый вами коллектив объединяет профессионалов, которые оперативно и объективно освещают современные мировые процессы. Для нас особенно важна ваша принципиальность в достоверном отображении фактов и событий, происходящих в Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Радик Батыршин родился в Уфе в 1968 году. В 1990 году окончил филологический факультет Башкирского государственного университета, в 1994 году — аспирантуру кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Прошел длинный журналистский путь. Шесть лет проработал на НТВ. В 2001 году стал руководить дирекцией интернет-вещания ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). С 2006 по 2007 год — заместитель генерального директора ВГТРК, директор филиала ВГТРК Государственной радиовещательной компании «Маяк». В ноябре 2007 года решением Совета глав правительств СНГ назначен председателем МТРК «Мир». Сейчас в мультимедийный холдинг входят телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР HD», радиостанция «МИР», информационный интернет-портал mir24.tv и система спутниковой связи «МИР-Телепорт». Телеканалы и радиостанцию МТРК «Мир» смотрят и слушают в 20 странах. В Беларуси телеканал «МИР» входит в обязательный общедоступный пакет телепрограмм.

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