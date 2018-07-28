Лукашенко поздравил председателя МТРК «Мир» Радика Батыршина с юбилеем

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«Являясь талантливым журналистом и истинным профессионалом, вы смогли вписать немало ярких страниц в историю телевидения. Стали достойным ориентиром для молодого поколения журналистов, проявили глубокий патриотизм, работая в горячих точках», — говорится в поздравлении.

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Глава государства отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Радика Батыршина в развитие сотрудничества и укрепление дружбы между братскими народами стран СНГ.

«Сегодня возглавляемый вами коллектив объединяет профессионалов, которые оперативно и объективно освещают современные мировые процессы. Для нас особенно важна ваша принципиальность в достоверном отображении фактов и событий, происходящих в Беларуси», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Радик Батыршин родился в Уфе в 1968 году. В 1990 году окончил филологический факультет Башкирского государственного университета, в 1994 году — аспирантуру кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.