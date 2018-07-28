Власти Татарстана утвердили прожиточный минимум. Он составил 8,8 тыс рублей

Источник: Prokazan.ru

Правительство Татарстана утвердило величину прожиточного минимума за второй квартал 2018 года на уровне 8,8 тыс рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Так, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила — 9,3 тыс рублей, для пенсионеров — 7,1 тыс рублей, детей — 8,9 тыс рублей.