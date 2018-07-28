Аким района Туркестанской области задержан за взятку — АДГСПК
Аким Ордабасинского района задержан в Туркестанской области с поличным при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Аким Ордабасинского района задержан в Туркестанской области с поличным при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при получении взятки задержан с поличным аким Ордабасинского района Туркестанской области “К”. Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет организации за выполнение работ по благоустройству территории акимата» , — говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что аким Ордабасинского района Рашид Кайпжанов задержан антикоррупционной службой.