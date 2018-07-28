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10:27 (мск), источник: Tengrinews

Аким района Туркестанской области задержан за взятку — АДГСПК

Аким Ордабасинского района задержан в Туркестанской области с поличным при получении взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Источник: Tengrinews

«Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при получении взятки задержан с поличным аким Ордабасинского района Туркестанской области “К”. Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет организации за выполнение работ по благоустройству территории акимата» , — говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что аким Ордабасинского района Рашид Кайпжанов задержан антикоррупционной службой.

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