Аким района Туркестанской области задержан за взятку — АДГСПК

«Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции при получении взятки задержан с поличным аким Ордабасинского района Туркестанской области “К”. Он подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное перечисление денежных средств на счет организации за выполнение работ по благоустройству территории акимата» , — говорится в сообщении.