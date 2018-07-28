Совфед одобрил соглашение с КНР о разработке Ключевского месторождения золота

Данным соглашением, подписанным в Пекине 5 февраля, закрепляются условия, позволяющие компании China National Gold Group Hong Kong Limited (CNGC) или иной компании, находящейся под полным (100%) контролем CNGC, приобрести не менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общество «Рудник «Западная-Ключи».

В заключении профильного комитета Совфеда по международным делам сказано, что цель соглашения — создание благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при разработке месторождения. Отвечая на критические замечания коллег насчет передачи стратегических ресурсов Китаю, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров пояснил, что данный рудник был давно выработан. «Ни одного инвестора не нашлось, — сказал он. — Ни одного инвестора в России рудник не заинтересовал».

Читайте также Китайский цирюльник. Уничтожат ли выходцы из Поднебесной сибирскую тайгу

Ранее сообщалось, что компании из Китая и Индии China National Gold Group и SUN Gold Ltd намерены привлечь около $500 млн инвестиций для начала в течение двух лет работ по добыче золота на Ключевском месторождении.

В 2016 году Фонд развития Дальнего Востока подписал с компаниями из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР соглашение о разработке золоторудного месторождения Ключевское в Забайкалье. В состав международного консорциума вошли государственная золотодобывающая компания China National Gold Corporation (Китай), SUN Gold Ltd. (Индия), TransAfrica Capital Limited (ЮАР) и инвестиционный фонд Антонио де Мораеса (Бразилия). Целевая доля участия ФРДВ составит до 15%.