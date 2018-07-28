Шавкат Мирзиёев: Необходимо добираться до самых корней каждого преступления

Источник: UzReport.news

В совещании приняли участие члены парламента и правительства, руководители правоохранительных органов и хокимиятов на местах.

В нашей стране осуществляется весомая работа по обеспечению верховенства закона и обузданию преступности. Для совершенствования сферы было принято более 80 актов законодательства. Полностью обновлена структура органов внутренних дел. Если прежде 60 процентов сотрудников системы работали в городских и районных ведомствах, а 40 процентов — на местах, то в настоящее время для тесной работы с населением в махаллях несут службу 65 процентов сотрудников.

В 2017 году количество преступлений снизилось на 16 процентов по сравнению с 2016 годом, за 6 месяцев текущего года — на 39 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Однако остается высоким количество преступлений, связанных с умышленным убийством, умышленным нанесением тяжелых телесных повреждений, грабежом, разбоем, воровством и мошенничеством.

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«Если бы все причастные лица работали как единое целое, были достаточно проинформированы о проблемах в семьях и содействовали их решению, заранее предупреждали преступления, сегодня мы бы видели совершенно иную картину. К сожалению, работа в сфере противодействия преступности и поныне ведется по устаревшей системе. Правоохранительные органы оценивают свою работу, сопоставляя показатели с предыдущим периодом. Хотя каждый факт совершения преступления должен настораживать всех нас», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании поручено организовать работу по обузданию преступности по совершенной новой системе. В соответствии с этой системой, получившей название «Правда о преступности и справедливость», при обнаружении преступления ответственные руководители будут изучать его причины с выездом на места, проводить их обсуждение, принимать конкретные меры для недопущения повторения случившегося, с широким освещением на телевидении, в радио и газетах.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе Ташкенте» от 19 июня текущего года была внедрена концепция «Безопасная столица». В разрезе секторов города Ташкента организованы 73 отдела внутренних дел, их деятельность стала еще ближе к населению. Налажен круглосуточный режим службы в 3 смены с участием сотрудников органов внутренних дел, Национальной гвардии и представителей общественности.

Глава государства отметил, что начатую в Ташкенте практику необходимо до конца года распространить на все регионы.

На совещании затронут вопрос ведения учета правонарушений и лиц, склонных к их совершению. Было указано, что устаревшая методика работы дежурных частей становится причиной игнорирования или сокрытия сообщений о преступлениях.

В связи с этим даны указания по переводу Информационного центра Министерства внутренних дел в структуру Генеральной прокуратуры, объединению дежурных частей в общереспубликанскую единую систему оповещения и управления, внедрению электронной системы фиксации правонарушений.

Также поставлена задача внедрить в каждом регионе рейтинг деятельности по предотвращению и противодействию преступности. Руководители и сотрудники, занявшие высокие строчки рейтинга, будут поощряться, а занявшие низкие места — строго наказываться.

«Необходимо добираться до самых корней каждого преступления, сформировать у общества иммунитет для борьбы с преступностью. В противном случае нам придется бороться только с последствиями. Я не допущу, чтобы мы работали с таким настроением», — сказал Президент.

Обсуждены также вопросы оказания психологической помощи населению, особенно женщинам и молодежи, предупреждения случаев самоубийства. Каждый случай суицида должен восприниматься как чрезвычайная ситуация, реагирование должно быть оперативным, необходимо разработать программы психологической помощи, нацеленные на упреждение подобного поведения, действенными методами разъяснять, что посягательство на собственную жизнь — тяжкий грех.

В ходе анализа преступлений, связанных с воровством, мошенничеством и грабежом, раскритикована совершенно неудовлетворительная организация деятельности служб профилактики, уголовного розыска и охраны. Отмечалось, что на местах не создано достаточных условий для пользования услугами охраны, вместе с тем низкий уровень правового сознания некоторых граждан, их равнодушие к происходящему на своей улице, в своей махалле — на руку преступникам.

В связи с этим поручено организовать деятельность служб охраны по новой системе, широко внедрять информационные технологии, расширять масштаб услуг на основе государственно-частного партнерства.

Особое внимание уделено преступности среди молодежи. Отмечалось, что за минувшие 6 месяцев текущего года преступления совершили более 6 тысяч молодых людей, причиной молодежной преступности становятся проблемы с образованием, воспитанием и обеспечением занятости.

«Мы должны глубоко задуматься о том, кем завтра станут молодые люди, закончившие школы и колледжи, но не поступившие в высшие учебные заведения, уже сегодня необходимо создать для них достойные условия. С этой целью мы приняли Государственную программу “Молодежь — наше будущее” и направили 800 миллиардов сумов на молодежное предпринимательство и обеспечение занятости. Если надо, мы увеличим эти средства. Необходимо ходить по домам, беседовать с каждым юношей и девушкой, обеспечить исполнение этой программы», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании особое внимание уделено растущему количеству дорожно-транспортных происшествий. В 871 ДТП, произошедшем за 6 месяцев текущего года, погибло 943 человека, многие получили телесные повреждения. Причиной тому указаны низкий уровень знания ПДД у водителей и пешеходов, игнорирование правил и взаимное неуважение участников дорожного движения.

Очередная серьезная проблема — плачевное состояние дорог, отмечалось на совещании. Расходы на строительство дорог в Китае в 6 раз, в Польше — в 7,5 раза ниже, чем в Узбекистане. Несмотря на это, большинство дорог в нашей стране находятся в плохом состоянии. Это также является причиной многочисленнқх дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим даны поручения по полному и качественному исполнению Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы, усилению ответственности за выдачу свидетельств прав вождения и умышленное нарушение правил дорожного движения.

На совещании обсуждены факты грубого поведения сотрудников внутренних дел, случаи злоупотребления ими должностными полномочиями. Отмечалась необходимость воспитания личного состава и ротации кадров, совершенствования аналитически-правовой и прогнозной деятельности органов внутренних дел.