Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: У России на Западе остался один друг, скоро не будет и его
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
В Приморье родился ребенок-богатырь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
"Будет завтра": Кличко о делах в затопленном Киеве
Россияне увидят редкое явление, которые бывает раз в 25 тыс. лет
Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
19:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

Сергей Ерёмин прокомментировал перепродажу брусчатки в Красноярске

По словам чиновника, с таким явлением он столкнулся впервые.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин прокомментировал продажу брусчатки с улицы Ленина. О такой практике рассказали журналисты телекомпании ТВК, которые провели контрольную закупку. За одну тысячу рублей они купили брикет использованной брусчатки.

Глава города отметил, что с таким явлением он столкнулся впервые. Поэтому еще предстоит решить, как на это реагировать и как контролировать происходящее. Учитывать потерю брусчатки должно городское управление дорог и благоустройства. Ответственные лица будут выяснять все детали на следующей рабочей неделе. В случае, если перепродажа будет установлена, виновным может грозить уголовная ответственность.

Отметим, брусчатку, снятую с пр. Мира и ул. Ленина, складируют на ул. Брянская в брикетах.

Все новости региона
Выжить в тайге. История спасения сибирячки, 6 дней прожившей в лесу без еды
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Терешкова навестила Кобзона в больнице
NASA представило проекты жилья на Марсе
Китай будет добывать золото в Забайкальском крае
Узбекистанский телеканал отключили за безнравственность
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Названы самые дешевые автомобили в России
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь