Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Детали смертельной драки россиянина и украинца в Турции - СМИ
Украинский мажор на «Хаммере» сбил насмерть 10-летнюю москвичку
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Жена Александра Овечкина откровенно рассказала о семейной жизни
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Зачем люксовые бренды уничтожают одежду
Дэвид Бекхэм стал почти лысым
Волочкова надела откровенное платье в суд - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11:44 (мск), источник: Деловое сообщество

Глава Ростовской администрации признался, что передвигается на автобусах

Заявление было сделано на встрече с жителями Ленинского района.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил Виталий Кушнарёв, в Ростове нет проблем с общественным транспортом в центре города. Глава администрации отметил, что сам он нередко ездит на общественном транспорте, общаясь непосредственно с жителями города и мониторит ситуацию.

Так, мэр города заявил, что после роста цен на проезд до 24 рублей резко возрос пассажиропоток транспорта, стоимость которого составляет 17 рублей.

Все новости региона
 5 малоизвестных красивых мест Ростовской области
Топ самых оплачиваемых вакансий Ростова-на-Дону
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Пентагон блокирует закупку программ с российским исходным кодом
Скончался писатель Владимир Войнович
СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
Правительство упростило получение субсидий на оплату услуг ЖКХ
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь