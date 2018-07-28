Глава Ростовской администрации признался, что передвигается на автобусах
Заявление было сделано на встрече с жителями Ленинского района.
Заявление было сделано на встрече с жителями Ленинского района.
Как сообщил Виталий Кушнарёв, в Ростове нет проблем с общественным транспортом в центре города. Глава администрации отметил, что сам он нередко ездит на общественном транспорте, общаясь непосредственно с жителями города и мониторит ситуацию.
Так, мэр города заявил, что после роста цен на проезд до 24 рублей резко возрос пассажиропоток транспорта, стоимость которого составляет 17 рублей.