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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Совет Федерации одобрил в субботу на заседании закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

Источник: РИА "Новости"

Документ был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.

Согласно закону, устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы закона указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом.

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