Совфед одобрил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Источник: РИА "Новости"

Документ был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.

Согласно закону, устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», говорится в пояснительной записке к законопроекту.