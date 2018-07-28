На митинг коммунистов против пенсионной реформы пришли 700 волгоградцев

Источник: Комсомольская правда

Утром 28 июля площадь у Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда заалела алыми флагами. На митинг коммунистов против пенсионной реформы пришли несколько сотен горожан. В основном пенсионного и предпенсионного возраста, была и молодежь. К началу подтянулись всего пару сотен человек, разобрав заранее заготовленные плакаты. Но в итоге площадь все же заполнилась. Волгоградцы вышли на митинг с лозунгами «Руки прочь от наших пенсий», «Волгоград против пенсионной реформы!», «Хотим дожить до пенсии». Были среди пришедших и эпатажные персонажи, например, князь тьмы с размалеванным черной краской лицом и в черном плаще. А кто-то принес плакат «Жора, не нервируй меня!».

Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, несмотря на выходной день, пришли на митинг КПРФ 28 июля в Волгограде 720 человек.

Накануне агитаторы звали жителей на митинг: распространяли информацию в соцсетях, ходили по дворам, махали флагами вдоль проспекта Ленина. Но им просто сигналили и ехали по своим делам — на рынок за продуктами, по магазинам и дачам.