Пентагон решил блокировать закупку программ с российским исходным кодом

По словам замминистра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд, специалисты Пентагона уже в течение полугода работают над черным списком поставщиков программного обеспечения. Список составляется, чтобы избежать закупки программ с «сомнительным» кодом.
«Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний. Мы выявили ряд компаний, которые не придерживаются наших стандартов в сфере обороны», — заявила Лорд. Этим списком будут пользоваться сотрудники Пентагона, ответственные за закупки, добавила она.