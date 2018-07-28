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13:15 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт объяснил слова экс-посла США о «вторжении Красной армии» на Украину

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. У США есть особенность обвинять Москву во всем, что не получается у Вашингтона. Об этом заявил RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом эксперт прокомментировал заявлением бывшего американского посла на Украине Джона Хербста, который заявил, что «восстание в Донбассе» спровоцировала «Красная армия». Между тем, Красная армия образовалась в январе 1918 года и прекратила существование в феврале 1946-го в связи с переименованием в Советскую армию.

«Это унифицированный метод США заявлять, что там, где что-то не получается у Вашингтона, — “происки” Москвы. Если вдруг начнётся восстание, например, в Барселоне, то здесь, видимо, тоже как римские легионы из-под земли выйдет “Красная армия”, если американцам это будет выгодно», — пояснил Суздальцев.

Он также отметил, что захват зданий и площадей в центре Киева считается легитимным народным восстанием, в то время как провозглашение местной власти в Донецке и Луганске — «агрессией» России.

«Если исходить из таких же категорий, то тогда майдан — это агрессия Запада на Украину», — пояснил он.

После госпереворота в феврале 2014 годао своей независимости заявили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики. В апреле Киев начал против них военную операцию, которая продолжается до сих пор. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны и шпионаже. Россия называет обвинения голословными и неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

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25 июля© Ньюстюб
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