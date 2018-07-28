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13:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Лукашенко встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group

В стране может быть создана государственная компания, которая будет функционировать по принципам китайской CITIC Group. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, передает SB.BY.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Я прежде всего хочу вас пoздравить с вeликим успeхом — вы ведущая компания в мире. Я откровенно завидую Китайской Народной Республике, что она обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную кoмпанию в Беларуси. Пусть не тaкую oгрoмную, нo нa таких жe принципах, как функционирует ваша компания, — сказал белoрусский лидeр.

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Александр Лукашенко также поблагодарил компанию за сотрудничество с Беларусью. CITIC Group уже реализовала в нашей стране несколько проектов. Один из них — помощь в создании первого белорусского автомобильного завода.

— Насколько я информирован, там дела идут неплохо. Думаю, если мы с вами подключимся, они будут еще лучше, — отметил Президент.

Также китайская корпорация оказала помощь в модернизации цементных заводов и Оршанского льнокомбината. А в ближайшее время начнется реализация проекта организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

— Отрадно, что сырье белорусское, а рынок мировой. Хорошо, что вы инвестируете в создание этого комбината, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Визит делегации CITIC Group продлится до 29 июля.

В штате китайской корпорации более 130 тысяч сотрудников. По итогам 2017 года выручка компании составила 57 миллиардов долларов, а объем активов — 959 миллиардов долларов.

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