Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с первым заместителем руководителя МЧС России

Источник: glavarb.ru

Темой для обсуждения стало взаимодействие по вопросам дальнейшего развития и повышения эффективности пожарно-спасательных сил на территории республики, укрепления материально-технической базы и кадрового обеспечения Главного управления МЧС по РБ.

— Как человек, в своё время немало отдавший МЧС Российской Федерации сил, времени, могу сказать, что мы, безусловно, тему поддержки вашего подразделения, вашего управления здесь в республике рассматриваем всегда очень серьёзно, серьёзно подходим ко всем вопросам МЧС. Думаю, что состояние системы держим на приличном уровне. Хотя есть вопросы, которые нам хотелось бы обсудить. Это связано с материально-техническим обеспечением, кадровым обеспечением всей системы и нашей совместной деятельности на последующие годы, — сказал Рустэм Хамитов.

Также в ходе встречи речь шла о Чемпионате МЧС России по пожарно-прикладному спорту, который проходит в Уфе с 28 по 31 июля.

Напомним, что в Уфе перекрыты центральны улицы из-за Чемпионата МЧС.

Кроме того, изменятся троллейбусные и автобусные маршруты.