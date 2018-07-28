Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В смертельном пожаре в Греции Чепинога нашел «российский» след
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
8 нелепых образов звезд в розовом
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Затворницу Негоду сфотографировали на улице - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с первым заместителем руководителя МЧС России

28 июля в Доме Республики Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с первым заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном.

Источник: glavarb.ru

Темой для обсуждения стало взаимодействие по вопросам дальнейшего развития и повышения эффективности пожарно-спасательных сил на территории республики, укрепления материально-технической базы и кадрового обеспечения Главного управления МЧС по РБ.

— Как человек, в своё время немало отдавший МЧС Российской Федерации сил, времени, могу сказать, что мы, безусловно, тему поддержки вашего подразделения, вашего управления здесь в республике рассматриваем всегда очень серьёзно, серьёзно подходим ко всем вопросам МЧС. Думаю, что состояние системы держим на приличном уровне. Хотя есть вопросы, которые нам хотелось бы обсудить. Это связано с материально-техническим обеспечением, кадровым обеспечением всей системы и нашей совместной деятельности на последующие годы, — сказал Рустэм Хамитов.

Также в ходе встречи речь шла о Чемпионате МЧС России по пожарно-прикладному спорту, который проходит в Уфе с 28 по 31 июля.

Напомним, что в Уфе перекрыты центральны улицы из-за Чемпионата МЧС.

Кроме того, изменятся троллейбусные и автобусные маршруты.

С 8:30 до 20:30 ограничат проезд по улице Тукая от Башгосдрамтеатра имени Мажита Гафури до пересечения с Карла Маркса. С 13:30 до 15:30 перекроют улицу Цюрупы от пересечения с Октябрьской революции до Пушкина. На время проведения состязаний изменится схема движения автобусов муниципальных маршрутов. Троллейбусные пути следования № 1 и № 2 будут доезжать до остановки «ТК «Центральный» и разворачиваться на кольце.

Все новости региона
 За первые сутки на отремонтированном Бельском мосту в Уфе зафиксировано 805 нарушений
ГИБДД Уфы привлекла дельфинов к акции «Я за безопасность дорожного движения»
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Путин вручил Черчесову орден Александра Невского
Лунное затмение глазами пользователей соцсетей
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Испытание верой: мифы о крещении Руси
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
В России могут ввести налог на велосипеды
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь