Власти Калининграда объявили конкурс на концепцию Правой Набережной

Источник: Вести - Калининград

В планах местных властей благоустроить эту территорию в 135 гектаров. Сегодня здесь расположены коммунально-складские помещения. А по задумке властей на территории Правой набережной должны появиться жилая, коммерческая и административная недвижимость, а так же зоны отдыха. В администрации объявили суммы грантов открытого конкурса архитектурно-градостроительной концепции объекта. Победителя ждёт награда в 800 тысяч рублей.

Артур Крупин, председатель городского комитета архитектуры и строительства:

— До конца года мы постараемся организовать такой конкурс. Мы предполагаем, что мы получим достаточно большое количество предложений, как минимум больше 15. Эта территория очень привлекательна, и многие архитекторы из других субъектов готовы выйти с предложением о ревитализации этой территории.

Анисимов Андрей, главный архитектор Калининграда: