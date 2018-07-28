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18:03 (мск), источник: Вести - Калининград

Власти Калининграда объявили конкурс на концепцию Правой Набережной

Пять километров правой набережной и примыкающая к ней промзона станут живописным жилым кварталом с городскими достопримечательностями.

Источник: Вести - Калининград

В планах местных властей благоустроить эту территорию в 135 гектаров. Сегодня здесь расположены коммунально-складские помещения. А по задумке властей на территории Правой набережной должны появиться жилая, коммерческая и административная недвижимость, а так же зоны отдыха. В администрации объявили суммы грантов открытого конкурса архитектурно-градостроительной концепции объекта. Победителя ждёт награда в 800 тысяч рублей.

Артур Крупин, председатель городского комитета архитектуры и строительства:

— До конца года мы постараемся организовать такой конкурс. Мы предполагаем, что мы получим достаточно большое количество предложений, как минимум больше 15. Эта территория очень привлекательна, и многие архитекторы из других субъектов готовы выйти с предложением о ревитализации этой территории.

Анисимов Андрей, главный архитектор Калининграда:

— Очень важно нам не ошибиться и иметь много точек зрения, каждая из которых может содержать много важных идей, по сути, это всё мероприятие, к которому мы шли, это поиск идей для развития этой части города.

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