На митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста в Уфе вышли около 500 участников

На митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста в Уфе вышли около 500 участников

В субботу в Уфе на площади перед Дворцом спорта состоялся митинг против пенсионной реформы, повышения НДС и роста цен на бензин и коммунальные услуги.