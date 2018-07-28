На митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста в Уфе вышли около 500 участников
В субботу в Уфе на площади перед Дворцом спорта состоялся митинг против пенсионной реформы, повышения НДС и роста цен на бензин и коммунальные услуги.
В субботу в Уфе на площади перед Дворцом спорта состоялся митинг против пенсионной реформы, повышения НДС и роста цен на бензин и коммунальные услуги.
Организаторами митинга выступили Региональное отделение КПРФ, «Левый фронт» и ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания
Напомним, митинг был согласован с правительством Башкирии. Организаторы митинга выступают радикально против пенсионной реформы, а также требуют провести всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста.
Добавим, что ранее акцию против пенсионной реформы провела Федерация профсоюзов Башкирии.