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14:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

На митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста в Уфе вышли около 500 участников

В субботу в Уфе на площади перед Дворцом спорта состоялся митинг против пенсионной реформы, повышения НДС и роста цен на бензин и коммунальные услуги.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Организаторами митинга выступили Региональное отделение КПРФ, «Левый фронт» и ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России). По данным МВД по РБ, в протестной акции приняли участии около 500 участников. Собравшиеся выкрикивали соответствующие лозунги: «Нет повышению пенсионного возраста!», «Нет повышению налогам!», «Нет повышению цен на бензин!».

Напомним, митинг был согласован с правительством Башкирии. Организаторы митинга выступают радикально против пенсионной реформы, а также требуют провести всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста.

Добавим, что ранее акцию против пенсионной реформы провела Федерация профсоюзов Башкирии.

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