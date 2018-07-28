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15:28 (мск), источник: Фонтанка

«Ленин смог, сможем и мы». В Петербурге на митинге против пенсионной реформы потребовали отставок и 6-часового рабочего дня

Участники митинга против пенсионной реформы, который проходит в Петербурге 28 июля, потребовали отставки правительства и введения шестичасового рабочего дня.

Источник: РИА "Новости"

Корреспондент «Фонтанки» в разгар акции, организованной КПРФ на площади Ленина, оценил число собравшихся в 2,5−3 тысячи человек, хотя организаторы при согласовании заявляли о тысяче участников.

К собравшимся обратились представители партий, выступающих против повышения пенсионного возраста — КПРФ, ЛДПР и «Яблоко», а также общественных движений и профсоюзов.

Среди прозвучавших требований были отставка правительства и роспуск Госдумы. Представители КПРФ призвали вступать в партию, чтобы «остановить наступление буржуазной реакции». Оратор от «Другой России» требовал «вернуть народу собственность, нефть и газ». Собравшиеся скандировали лозунг «Ленин смог, сможем и мы». Из толпы также прозвучало предложение повысить налог на добычу полезных ископаемых.

Профсоюз «Действие» призвал сократить рабочий день до 6 часов. «Производительность труда выросла за 100 лет», — подчеркнул его представитель.

Петербургская акция является частью общероссийского митинга «Нет пенсионной реформе», организованного партией КПРФ. Это первый согласованный протест против пенсионной реформы в Северной столице. Ранее депутат городского парламента Ольга Ходунова собиралась организовать в конце июня встречу с избирателями в саду Чернышевского. Но в последний момент Смольный отозвал согласование, сославшись на проведение работ по благоустройству и нехватку полицейских во время чемпионата мира по футболу.

Аналогичные митинги прошли по всей России. Происшествий не зафиксировано.

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