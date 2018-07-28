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15:51 (мск), источник: Sputnik.by

Макей и Лавров обсудили вопросы деятельности ОДКБ

Министры, кроме того, обсудили по телефону и белорусско-российские отношения.

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил МИД России.

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«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем», — отметили в российском ведомстве.

В ОДКБ входят шесть государств бывшего СССР — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее следственные органы Армении в рамках уголовного дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя. Хачатуров был отпущен судом Еревана под залог.

Мартовские акции протеста оппозиции в 2008-м прошли после недовольства народа итогами президентских выборов, которые выиграл Серж Саргсян. Тогда, 1—2 марта, произошли столкновения демонстрантов и правоохранителями, в результате погибли 10 человек, порядка 200 пострадали.

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