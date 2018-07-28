Макей и Лавров обсудили вопросы деятельности ОДКБ
Министры, кроме того, обсудили по телефону и
Министры, кроме того, обсудили по телефону и
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил МИД России.
«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем», — отметили в российском ведомстве.
В ОДКБ входят шесть государств бывшего СССР — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Ранее следственные органы Армении в рамках уголовного дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя. Хачатуров был отпущен судом Еревана под залог.
Мартовские акции протеста оппозиции в 2008-м прошли после недовольства народа итогами президентских выборов, которые выиграл Серж Саргсян. Тогда,