Макей и Лавров обсудили вопросы деятельности ОДКБ

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил МИД России.

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«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем», — отметили в российском ведомстве.

В ОДКБ входят шесть государств бывшего СССР — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее следственные органы Армении в рамках уголовного дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года предъявили генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя. Хачатуров был отпущен судом Еревана под залог.