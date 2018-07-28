Бочаров хочет создать под Волгоградом свой «Артек»
Губернатор в субботу наведался в детский лагерь.
Губернатор в субботу наведался в детский лагерь.
В субботу, 28 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в лагерь. На этот раз глава региона выбрал детский лагерь «Зеленая волна» в Дубовском районе. Он посмотрел, в каких условиях отдыхают ребята, оценил потенциал базы. Ведь мечтает губернатор в итоге создать свой местный волгоградский «Артек». Вот и ездит по лагерям, присматривая, где и что можно сделать. Выбирает, где можно воплотить задумку в жизнь. Определиться с местом должны в течение года. А потом в течение пяти лет воплотить амбициозный проект.
— Мы хотим создать в регионе свой «Артек» — такого уровня лагерь, и затем уже формировать подобные лагеря в муниципальных образованиях, — заявил Бочаров. — Сейчас в области мало детских оздоровительных лагерей, которые отвечают современным требованиям.
«Зеленая волна» работает круглый год. Лагерь раскинулся на 122 гектарах, помимо прочего здесь есть свой стадион, спортплощадки, летняя эстрада и игровой городок. Сейчас туда заехали старшеклассники