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18:03 (мск), источник: РИА Новости

В Узбекистане остановили работу канала за показ фильма «Я — легенда»

ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. Работа частного телеканала STV в Самарканде остановлена из-за показа американского фильма «Я — легенда» и мультфильма для взрослых «Полный расколбас», которые входят в список лент, не рекомендуемых для просмотра в Узбекистане, сообщает в субботу пресс-служба Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).

«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение было принято в пятницу на заседании Межведомственной координационной комиссии по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

Канал STV 21 июля показал мультфильм для взрослых «Полный расколбас», а 22 июля — фильм «Я — легенда», уточняет УзАПИ. Ташкентский телеканал Sevimli («Любимый») получил предупреждение за демонстрацию в эфире 15 июля американского фильма «Красотка на всю голову», содержащего эротические сцены.

По данным агентства, указанные ленты включены экспертной комиссией национального агентства «Узбеккино» в список лент, не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.

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«Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов «О СМИ», «О государственной молодежной политике», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» и «О принципах и гарантиях свободы информации», — указывается в сообщении.

УзАПИ предупредило все телеканалы и другие СМИ о необходимости соблюдения законодательства и ответственности за распространение материалов, «которые могут нанести вред молодому поколению и не соответствуют традициям и ценностям народа Узбекистана».

Сегодня в Узбекистане с более чем 32-миллионным населением работают более 40 телеканалов, в том числе 14 телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 13 региональных и 15 частных телеканалов, пять из которых вещают на всей территории республики.

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