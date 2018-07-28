В Узбекистане остановили работу канала за показ фильма «Я — легенда»
ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. Работа частного телеканала STV в Самарканде остановлена
ТАШКЕНТ, 28 июл — РИА Новости. Работа частного телеканала STV в Самарканде остановлена
«Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера», — говорится в сообщении.
По данным
Канал STV 21 июля показал мультфильм для взрослых «Полный расколбас», а 22 июля — фильм «Я — легенда», уточняет УзАПИ. Ташкентский телеканал Sevimli («Любимый») получил предупреждение за демонстрацию в эфире 15 июля американского фильма «Красотка на всю голову», содержащего эротические сцены.
По данным агентства, указанные ленты включены экспертной комиссией национального агентства «Узбеккино» в список лент, не рекомендуемых для демонстрации и распространения на территории Узбекистана.
«Передав в эфир указанные фильмы, телеканалы нарушили требования законов «О СМИ», «О государственной молодежной политике», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» и «О принципах и гарантиях свободы информации», — указывается в сообщении.
УзАПИ предупредило все телеканалы и другие СМИ о необходимости соблюдения законодательства и ответственности за распространение материалов, «которые могут нанести вред молодому поколению и не соответствуют традициям и ценностям народа Узбекистана».
Сегодня в Узбекистане с более чем 32-миллионным населением работают более 40 телеканалов, в том числе 14 телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 13 региональных и 15 частных телеканалов, пять из которых вещают на всей территории республики.
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