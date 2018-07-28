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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде митинговали против повышения пенсионного возраста

По официальным данным, акция протеста собрала 300 человек, организаторы называют почти вдесятеро большую цифру.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде сегодня прошел санкционированный митинг против повышения пенсионного возраста.

Насчет числа участников протестного мероприятия данные традиционно разнятся. Организаторы в лице главы обкома КПРФ называют цифру в две с половиной тысячи человек. У регионального УМВД РФ данные намного скромнее — полиция упоминает о примерно трех сотнях протестантов. Истина, видимо, как обычно, где-то посредине.

Как бы то ни было, полиция заверила, что никаких нарушений общественного порядка по ходу массовой акции допущено не было. И теперь ждет следующего митинга, который анонсирован на 7 сентября. В промежутке между двумя датами запланированы еженедельные пикеты несогласных.

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