В Калининграде митинговали против повышения пенсионного возраста
По официальным данным, акция протеста собрала 300 человек, организаторы называют почти вдесятеро большую цифру.
По официальным данным, акция протеста собрала 300 человек, организаторы называют почти вдесятеро большую цифру.
В Калининграде сегодня прошел санкционированный митинг против повышения пенсионного возраста.
Насчет числа участников протестного мероприятия данные традиционно разнятся. Организаторы в лице главы обкома КПРФ называют цифру в две с половиной тысячи человек. У регионального УМВД РФ данные намного скромнее — полиция упоминает о примерно трех сотнях протестантов. Истина, видимо, как обычно,
Как бы то ни было, полиция заверила, что никаких нарушений общественного порядка по ходу массовой акции допущено не было. И теперь ждет следующего митинга, который анонсирован на 7 сентября. В промежутке между двумя датами запланированы еженедельные пикеты несогласных.