В Калининграде митинговали против повышения пенсионного возраста

Насчет числа участников протестного мероприятия данные традиционно разнятся. Организаторы в лице главы обкома КПРФ называют цифру в две с половиной тысячи человек. У регионального УМВД РФ данные намного скромнее — полиция упоминает о примерно трех сотнях протестантов. Истина, видимо, как обычно, где-то посредине.

Как бы то ни было, полиция заверила, что никаких нарушений общественного порядка по ходу массовой акции допущено не было. И теперь ждет следующего митинга, который анонсирован на 7 сентября. В промежутке между двумя датами запланированы еженедельные пикеты несогласных.