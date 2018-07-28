Самый богатый депутат свердловского Заксобрания заработал почти 110 миллионов рублей

Источник: Комсомольская правда

Слуги народа огласили свои доходы за прошедший 2017 год. В списке богачей произошли некоторые изменения. Пальму первенства Алексею Кушнареву, заработавшему 109, 5 миллиона рублей, отдал Александр Серебренников.

В прошлом году его доход составил 67,9 миллиона рублей. Это меньше, чем ранее, когда он занимал первое место и получал 88, 2 миллиона рублей. Александр, кстати, является гендиректором группы фармацевтических компаний «Радуга».

В списке имущества, которым владеет Алексей Кушнарев, числится дом и земельный участок, а у его супруги есть квартира и «Порше Каен». Александр Серебренников же владеет четырьмя земельными участками, тремя домами, двумя квартирами и баней.

Третье же место взял Анатолий Никифоров — владелец «Таганского ряда». Его доход в этом году составил 48,3 миллиона рублей. У Анатолия из имущества есть дом, квартира, земля и гараж, а супруга, как бы поэтично не звучало, разъезжает на «Мерседес Бенц».