Самый богатый депутат свердловского Заксобрания заработал почти 110 миллионов рублей
Им стал Алексей Кушнарев, управляющий Нижнетагильским металлургическим комбинатом.
Им стал Алексей Кушнарев, управляющий Нижнетагильским металлургическим комбинатом.
Слуги народа огласили свои доходы за прошедший 2017 год. В списке богачей произошли некоторые изменения. Пальму первенства Алексею Кушнареву, заработавшему 109, 5 миллиона рублей, отдал Александр Серебренников.
В прошлом году его доход составил 67,9 миллиона рублей. Это меньше, чем ранее, когда он занимал первое место и получал 88, 2 миллиона рублей. Александр, кстати, является гендиректором группы фармацевтических компаний «Радуга».
В списке имущества, которым владеет Алексей Кушнарев, числится дом и земельный участок, а у его супруги есть квартира и «Порше Каен». Александр Серебренников же владеет четырьмя земельными участками, тремя домами, двумя квартирами и баней.
Третье же место взял Анатолий Никифоров — владелец «Таганского ряда». Его доход в этом году составил 48,3 миллиона рублей. У Анатолия из имущества есть дом, квартира, земля и гараж, а супруга, как бы поэтично не звучало, разъезжает на «Мерседес Бенц».
Интересно, что Людмила Бабушкина, председатель Заксобрания, получает всего 5 миллионов рублей. А у несовершеннолетних детей некоторых слуг народа есть квартиры, дома, земельные участки. Так у четерех детей Армена Карапетяна, лишившегося мандата в начале этого лета. есть все виды этих имущественных благ.