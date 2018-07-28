Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: У России на Западе остался один друг, скоро не будет и его
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
77-летняя актриса Фэй Данауэй стала новым лицом Gucci
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
19:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Самый богатый депутат свердловского Заксобрания заработал почти 110 миллионов рублей

Им стал Алексей Кушнарев, управляющий Нижнетагильским металлургическим комбинатом.

Источник: Комсомольская правда

Слуги народа огласили свои доходы за прошедший 2017 год. В списке богачей произошли некоторые изменения. Пальму первенства Алексею Кушнареву, заработавшему 109, 5 миллиона рублей, отдал Александр Серебренников.

В прошлом году его доход составил 67,9 миллиона рублей. Это меньше, чем ранее, когда он занимал первое место и получал 88, 2 миллиона рублей. Александр, кстати, является гендиректором группы фармацевтических компаний «Радуга».

В списке имущества, которым владеет Алексей Кушнарев, числится дом и земельный участок, а у его супруги есть квартира и «Порше Каен». Александр Серебренников же владеет четырьмя земельными участками, тремя домами, двумя квартирами и баней.

Третье же место взял Анатолий Никифоров — владелец «Таганского ряда». Его доход в этом году составил 48,3 миллиона рублей. У Анатолия из имущества есть дом, квартира, земля и гараж, а супруга, как бы поэтично не звучало, разъезжает на «Мерседес Бенц».

Интересно, что Людмила Бабушкина, председатель Заксобрания, получает всего 5 миллионов рублей. А у несовершеннолетних детей некоторых слуг народа есть квартиры, дома, земельные участки. Так у четерех детей Армена Карапетяна, лишившегося мандата в начале этого лета. есть все виды этих имущественных благ.

Все новости региона
 Путин - сборной России: Вы дали людям возможность гордиться своей страной
Путин помолился у памятника князю Владимиру
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Терешкова навестила Кобзона в больнице
NASA представило проекты жилья на Марсе
Китай будет добывать золото в Забайкальском крае
Узбекистанский телеканал отключили за безнравственность
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
Названы самые дешевые автомобили в России
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь