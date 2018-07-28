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22:50 (мск), источник: Daily Storm

В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина

Прожила шутка недолго — картину почти сразу убрали сотрудники.

Источник: AP 2018

В Колорадо в здании Капитолия под местом для портрета президента США Дональда Трампа поставили картину с лицом российского главы Владимира Путина. Это успел запечатлеть один из сенаторов штата Стивен Фейнберг, который опубликовал фотографию в своем Twitter.

«Прямо в Капитолии штата Колорадо, в зале президентских портретов…#ПутинпрезидентСША», — сопроводил ехидным хэштегом фото инцидента Фейнберг.

Неизвестный шутник отметил таким образом продолжающееся отсутствие в галерее портрета нынешнего президента США — Дональда Трампа. Как сообщает издание Miami Herald, за инсталляцию ответственна организация Colorado Citizens for Culture (Культурная группа граждан Колорадо), которая собирает средства на создание портрета президента для галереи в Капитолии.

Руководитель организации Джей Селлер рассказал изданию, что после полутора лет правления Трампа они собрали всего лишь 45 долларов из необходимых на оплату портрета 10 тысяч долларов.

Мужчина отметил, что картины других президентов финансировали охотнее — средства собирались за четыре-пять месяцев правления.

Экскурсовод, проходивший мимо галереи, вскоре оповестил работников о появлении на американской земле нарисованного Путина, и изображение российского главы убрали.

 В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
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