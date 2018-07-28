В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина

Источник: AP 2018

В Колорадо в здании Капитолия под местом для портрета президента США Дональда Трампа поставили картину с лицом российского главы Владимира Путина. Это успел запечатлеть один из сенаторов штата Стивен Фейнберг, который опубликовал фотографию в своем Twitter.

«Прямо в Капитолии штата Колорадо, в зале президентских портретов…#ПутинпрезидентСША», — сопроводил ехидным хэштегом фото инцидента Фейнберг.

Неизвестный шутник отметил таким образом продолжающееся отсутствие в галерее портрета нынешнего президента США — Дональда Трампа. Как сообщает издание Miami Herald, за инсталляцию ответственна организация Colorado Citizens for Culture (Культурная группа граждан Колорадо), которая собирает средства на создание портрета президента для галереи в Капитолии.

Руководитель организации Джей Селлер рассказал изданию, что после полутора лет правления Трампа они собрали всего лишь 45 долларов из необходимых на оплату портрета 10 тысяч долларов.

Мужчина отметил, что картины других президентов финансировали охотнее — средства собирались за четыре-пять месяцев правления.