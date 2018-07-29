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07:06 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент одобрил предложение о списании задолженности ИП

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о списании задолженности индивидуальных предпринимателей по фиксированному налогу и пеням, начисленным на данные задолженности.

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

В соответствии с документом, Президент одобрил предложение о списании задолженности по фиксированному налогу и пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам (за исключением судебных издержек), образовавшиеся на момент вступления в силу настоящего Указа, числящиеся:

  • за физическими лицами, утратившими статус индивидуального предпринимателя до 1 апреля 2018 года, и индивидуальными предпринимателями (в том числе временно приостановившими деятельность), не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность с 1 апреля 2018 года;
  • за физическими лицами, которым начислена годовая сумма фиксированного налога за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

В документе говорится, что списание задолженности осуществляется в случае восстановления предпринимательской деятельности либо государственной регистрации в установленном законодательством порядке лицами в срок до 1 января 2019 года.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с территориальными управлениями Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан поручено оказывать активное содействие в восстановлении предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, а также государственной регистрации в установленном законодательством порядке лиц, указанных в настоящем пункте, с представлением в Кабинет Министров Республики Узбекистан ежемесячных отчетов о результатах выполненных работ.

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