Президент одобрил предложение о списании задолженности ИП

Глава Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».
В соответствии с документом, Президент одобрил предложение о списании задолженности по фиксированному налогу и пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам (за исключением судебных издержек), образовавшиеся на момент вступления в силу настоящего Указа, числящиеся:
В документе говорится, что списание задолженности осуществляется в случае восстановления предпринимательской деятельности либо государственной регистрации в установленном законодательством порядке лицами в срок до 1 января 2019 года.
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с территориальными управлениями Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан поручено оказывать активное содействие в восстановлении предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, а также государственной регистрации в установленном законодательством порядке лиц, указанных в настоящем пункте, с представлением в Кабинет Министров Республики Узбекистан ежемесячных отчетов о результатах выполненных работ.