Президент одобрил предложение о списании задолженности ИП

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

В соответствии с документом, Президент одобрил предложение о списании задолженности по фиксированному налогу и пеням, начисленным на данные задолженности, а также задолженности по финансовым санкциям и судебным расходам (за исключением судебных издержек), образовавшиеся на момент вступления в силу настоящего Указа, числящиеся:

за физическими лицами, утратившими статус индивидуального предпринимателя до 1 апреля 2018 года, и индивидуальными предпринимателями (в том числе временно приостановившими деятельность), не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность с 1 апреля 2018 года;

деятельность с 1 апреля 2018 года; за физическими лицами, которым начислена годовая сумма фиксированного налога за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

В документе говорится, что списание задолженности осуществляется в случае восстановления предпринимательской деятельности либо государственной регистрации в установленном законодательством порядке лицами в срок до 1 января 2019 года.