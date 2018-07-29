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07:08 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент отменил отдельные плановые и контрольные проверки субъектов предпринимательства

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 1 сентября 2018 года отменил отдельные плановые и контрольные проверки субъектов предпринимательства.

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

В частности, отменяются плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью компаний. Также отменяются проверки, проводимые в порядке контроля.

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В указе говорится, что с 1 сентября 2018 года инициирование проверок деятельности субъектов предпринимательства осуществляется на основе результатов системы «риск-анализа», предполагающей инициирование проверок, исходя из степени риска совершения соответствующим субъектом предпринимательства нарушений законодательства.

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан является уполномоченным органом по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства.

Все проверки деятельности субъектов предпринимательства, проводимые контролирующими органами, подлежат обязательной регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок.

Проверки деятельности субъектов предпринимательства, проведенные без регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок, являются незаконными, говорится в указе.

Результаты проведенных проверок деятельности субъектов предпринимательства вносятся контролирующими органами в Единую систему электронной регистрации проверок в течение трех дней после их завершения.

Контролирующим органам в срок до 1 сентября 2018 года по согласованию с Генеральной прокуратурой и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан поручено разработать и утвердить соответствующие положения о порядке внедрения в свою деятельность системы «риск-анализа».

Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан оказать контролирующим органам содействие во внедрении в свою деятельность системы «риск-анализа».

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций до 1 сентября разработает пилотную версию Единой системы электронной регистрации проверок и с 1 января 2019 года запустит в действие ее полноценную версию.

Система позволит уполномоченному органу изучать обоснованность принятых решений на проведение проверок и выдавать разрешение с уникальным кодом на их проведение, осуществлять надзор за соблюдением контролирующими органами установленного законодательством порядка проведения проверок.

Контролирующие органы же смогут вносить в систему результаты проведенных проверок. Субъекты предпринимательства смогут получать по запросам информацию о проводимой проверке в виде коротких сообщений (SMS), а также через сеть Интернет в режиме реального времени.

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