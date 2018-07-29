Отменяется оформление свидетельства о регистрации прав на недвижимость

Президент согласился с предложением об отмене с 1 октября 2018 года оформления свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество (земельные участки, здания и сооружения, многолетние насаждения) с внедрением порядка внесения соответствующей записи в государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними в электронном виде.

Глава Узбекистана с 1 октября установил новый порядок, в соответствии с которым информация о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество, в том числе возникновении, переходе, ограничении и прекращении этих прав, а также сделках с ними представляется территориальным органам Госкомземгеодезкадастра органами исполнительной власти на местах, государственными нотариальными конторами, территориальными подразделениями Министерства строительства Республики Узбекистан, а также другими уполномоченными органами в однодневный срок со дня совершения соответствующих действий с использованием информационно-коммуникационных систем; территориальные органы Госкомземгеодезкадастра осуществляют государственную регистрацию соответствующих прав на недвижимое имущество на основании информации, предусмотренной в абзаце втором настоящего пункта; при обращении физических и юридических лиц, запросах государственных органов и иных организаций территориальные органы Госкомземгеодезкадастра выдают выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними в электронном и (или) бумажном виде, подтверждающую государственную регистрацию соответствующего права.