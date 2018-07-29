Отменяется оформление свидетельства о регистрации прав на недвижимость
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Узбекистане с 1 октября 2018 года отменяется оформление свидетельства о регистрации прав на недвижимость.
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Узбекистане с 1 октября 2018 года отменяется оформление свидетельства о регистрации прав на недвижимость.
Глава Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».
Президент согласился с предложением об отмене с 1 октября 2018 года оформления свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество (земельные участки, здания и сооружения, многолетние насаждения) с внедрением порядка внесения соответствующей записи в государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними в электронном виде.
Глава Узбекистана с 1 октября установил новый порядок, в соответствии с которым информация о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество, в том числе возникновении, переходе, ограничении и прекращении этих прав, а также сделках с ними представляется территориальным органам Госкомземгеодезкадастра органами исполнительной власти на местах, государственными нотариальными конторами, территориальными подразделениями Министерства строительства Республики Узбекистан, а также другими уполномоченными органами в однодневный срок со дня совершения соответствующих действий с использованием
Глава Узбекистана поручил Кабинету Министров в двухмесячный срок пересмотреть порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, исходя из требований настоящего пункта.