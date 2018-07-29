Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Женщина пожертвовала подруге яйцеклетки, чтобы та cмогла стать мамой
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
"Будет завтра": Кличко о делах в затопленном Киеве
Николь Шерзингер заметно поправилась
София Ротару вышла на сцену в нелепом балахоне
Экс-жену Джигарханяна будут судить: подробности
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
07:10 (мск), источник: Uzdaily.uz

Отменяется оформление свидетельства о регистрации прав на недвижимость

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Узбекистане с 1 октября 2018 года отменяется оформление свидетельства о регистрации прав на недвижимость.

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

Президент согласился с предложением об отмене с 1 октября 2018 года оформления свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество (земельные участки, здания и сооружения, многолетние насаждения) с внедрением порядка внесения соответствующей записи в государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними в электронном виде.

Глава Узбекистана с 1 октября установил новый порядок, в соответствии с которым информация о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество, в том числе возникновении, переходе, ограничении и прекращении этих прав, а также сделках с ними представляется территориальным органам Госкомземгеодезкадастра органами исполнительной власти на местах, государственными нотариальными конторами, территориальными подразделениями Министерства строительства Республики Узбекистан, а также другими уполномоченными органами в однодневный срок со дня совершения соответствующих действий с использованием информационно-коммуникационных систем; территориальные органы Госкомземгеодезкадастра осуществляют государственную регистрацию соответствующих прав на недвижимое имущество на основании информации, предусмотренной в абзаце втором настоящего пункта; при обращении физических и юридических лиц, запросах государственных органов и иных организаций территориальные органы Госкомземгеодезкадастра выдают выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними в электронном и (или) бумажном виде, подтверждающую государственную регистрацию соответствующего права.

Глава Узбекистана поручил Кабинету Министров в двухмесячный срок пересмотреть порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, исходя из требований настоящего пункта.

Все новости региона
 Узбекистан и Турция подпишут весомый пакет документов
В Узбекистане намерены внедрить новую модель послевузовского образования
В Бундестаге не верят, что Россия виновна в отравлении Скрипалей
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Восемь полицейских пострадали при погоне под Иркутском
40 человек убиты в мексиканском штате за два дня
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Терешкова навестила Кобзона в больнице
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь