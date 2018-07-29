Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 удивительных двуликих котов (фото)
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Акиньшина и Шнуров публично флиртуют в Instagram
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
13 лет борющийся с раком Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
Затворницу Негоду сфотографировали на улице - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
03:02 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган предостерег США, что Вашингтон может потерять союзника в лице Анкары

Соединенные Штаты могут лишиться «искреннего» союзника, если Вашингтон не изменит своего отношения к Анкаре. Об этом, как сообщает телеканал NTV, заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

Источник: AP 2018

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/ «Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции», — сказал он, комментируя заявления Вашингтона по судебному делу американского пастора Эндрю Брансона.

По словам Эрдогана, Анкара «никогда не вела торгов в вопросе Брансона», «Турция не отступит из-за угроз применения санкций».

Лидер назвал официальные комментарии США на этот счет «психологической войной».
Читайте также
Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

Протестантского пастора Эндрю Брансон, проживавшего в районе Измира, арестовали в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО) — последователей мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли 26 июля заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен. Трамп заявил, что ожидает возвращения пастора в США и пригрозил Турции санкциями, если этого не произойдет. Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс.

При этом глава МИД Турции в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео в пятницу сообщил, что Турция «не собирается склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения».

 "И мы дадим России пощечину, когда это будет необходимо"
Слова Буша-младшего о Путине вошли в историю
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Восемь полицейских пострадали при погоне под Иркутском
Скончался писатель Владимир Войнович
Терешкова навестила Кобзона в больнице
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь