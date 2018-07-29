Эрдоган предостерег США, что Вашингтон может потерять союзника в лице Анкары

Источник: AP 2018

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/ «Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции», — сказал он, комментируя заявления Вашингтона по судебному делу американского пастора Эндрю Брансона.

По словам Эрдогана, Анкара «никогда не вела торгов в вопросе Брансона», «Турция не отступит из-за угроз применения санкций».

Лидер назвал официальные комментарии США на этот счет «психологической войной».

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Протестантского пастора Эндрю Брансон, проживавшего в районе Измира, арестовали в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО) — последователей мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли 26 июля заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен. Трамп заявил, что ожидает возвращения пастора в США и пригрозил Турции санкциями, если этого не произойдет. Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс.