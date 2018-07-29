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06:28 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Бундестага не верит, что Россия виновна в отравлении Скрипалей

Депутат Бундестага Хайке Хензель в интервью изданию Junge Welt заявила, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств мнимой причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

Источник: AP 2018

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По ее словам, правительство Германии уже второй раз за короткий срок отказалось предоставить парламенту и жителям страны доказательства, полученные из Лондона, на основании которых Россию обвинили в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению Хензель, отказ немецкого правительства свидетельствует лишь о том, что «ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств» причастности Москвы к этому делу.

Кроме того, правительство Германии также не ответило на запрос, действительно ли немецкие спецслужбы обладают отравляющим веществом А-234, которым якобы были отравлены Скрипали.

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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению боевым отравляющим веществом А-234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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