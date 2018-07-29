Депутат Бундестага не верит, что Россия виновна в отравлении Скрипалей

Источник: AP 2018

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По ее словам, правительство Германии уже второй раз за короткий срок отказалось предоставить парламенту и жителям страны доказательства, полученные из Лондона, на основании которых Россию обвинили в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению Хензель, отказ немецкого правительства свидетельствует лишь о том, что «ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств» причастности Москвы к этому делу.

Кроме того, правительство Германии также не ответило на запрос, действительно ли немецкие спецслужбы обладают отравляющим веществом А-234, которым якобы были отравлены Скрипали.

Читайте также Погибшая британка приняла «Новичок» за духи и побрызгалась им

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению боевым отравляющим веществом А-234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.