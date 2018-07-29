Вице-министр разъяснила обязательную плату в пенсионный фонд

Источник: Zakon.kz

Вице-министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова разъяснила момент обязательных плат в пенсионный фонд физическими лицами, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в соцсети Жакупова опубликова сообщение с информацией:

Все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода.

Читайте также Казахстанцев обяжут платить проценты с продажи машин и квартир в ЕНПФ

К примеру, заработанным доходом для работника предприятия — является его заработная плата, для индивидуального предпринимателя — это доход, полученный непосредственно от предпринимательской деятельности, для частных нотариусов — это доходы от оказанных ими услуг. А для граждан, которые выполняют определенные виды работ или услуг для физических или юридических лиц на основании возмездных договоров (так называемые договора гражданско-правового характера) — обязательные пенсионных взносы уплачиваются с доходов, полученных ими по результатам выполнения этих работ или услуг (не от продажи личного имущества).

Так, в статье 25 Закона о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан (далее — Закон) определено, что обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.

В соответствии с внесенными в Закон поправками с 14 июля т.г. физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, также как, и адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели, осуществляют уплату обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу с доходов, подлежащих к уплате.

При этом доходы, с которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы, а также порядок и сроки их уплаты определяются Правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116.

В этой связи, в реализацию принятых поправок в рамках Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», Министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан подготовлен проект Постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросу социального обеспечения», в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера. Проект на сегодняшний день проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, экспертными советами и аккредитованными организациями.