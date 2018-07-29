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10:01 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Министры Башкирии проведут 40-минутное совещание стоя

Следующее заседание Координационного совета по реализации в регионе проекта «Бережливое правительство» пройдёт в комнате без стульев. С таким предложением выступил руководитель проекта Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Владимир Арженцов.

Чиновников соберут в комнате обея — своеобразном оперативном центре управления проектом «Бережливое правительство». Это специально оборудованный кабинет (в переводе с японского — «большая комната»), на стенах которого закреплены карты, графики, результаты мониторинга проделанной работы и другие инструменты визуального менеджмента. По словам Владимира Арженцова, совещание должно уложиться в сорок минут — это стандарт, принятый во всём мире.

— Очень правильное замечание насчет проведения Координационного совета в комнате обея. Я согласен: стульев не будет — будет информация о результатах, и каждый министр возле своего стенда в течение минуты-двух доложит, где он находится, как он работает, — прокомментировал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Заседание совета планируется провести в ноябре текущего года года. Напомним, проект «Бережливое правительство», который в настоящее время реализуется в республике, направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. Федеральный пилотный проект, в котором кроме Башкортостана участвуют несколько других регионов, разработан при содействии госкорпорации «Росатом».

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