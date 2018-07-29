Министры Башкирии проведут 40-минутное совещание стоя

Чиновников соберут в комнате обея — своеобразном оперативном центре управления проектом «Бережливое правительство». Это специально оборудованный кабинет (в переводе с японского — «большая комната»), на стенах которого закреплены карты, графики, результаты мониторинга проделанной работы и другие инструменты визуального менеджмента. По словам Владимира Арженцова, совещание должно уложиться в сорок минут — это стандарт, принятый во всём мире.

— Очень правильное замечание насчет проведения Координационного совета в комнате обея. Я согласен: стульев не будет — будет информация о результатах, и каждый министр возле своего стенда в течение минуты-двух доложит, где он находится, как он работает, — прокомментировал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.