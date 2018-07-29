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12:22 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородская область — одним из образовательных, научных и промышленных центров для военно-морского флота — Никитин

Глава региона поздравил моряков и ветеранов военно-морского флота с профессиональным праздником.

Источник: Newsroom24.ru

В поздравлении, распространенном пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области, говорится:

«Уважаемые моряки и ветераны военно-морского флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нижегородцы доблестно защищали честь страны на море с давних времен, и сегодня ребята из нашего региона с честью служат России в рядах ВМФ. Это почетное и сложное дело, требующее огромного мужества даже при выполнении мирных задач. Вы ежедневно обеспечиваете безопасность страны, рискуя жизнью!

Нижегородская область находится вдалеке от морей и океанов, но это не мешает региону быть одним из крупных образовательных, научных и промышленных центров для военно-морского флота. Здесь было сделано немало передовых конструкторских разработок, укрепивших мощь флота и прославивших его во всем мире. Со стапелей заводов сходили самые современные суда, и сейчас стоящие на защите интересов России. Наша задача — сохранить славное наследие и обеспечить развитие этой отрасли!

Особые слова благодарности в этот день хочется сказать семьям моряков, тем, кто ждет своих близких и любимых на берегу! Всем, чья судьба связана с военным флотом, и их родным желаю счастья, здоровья и благополучия!».

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