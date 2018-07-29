Нижегородская область — одним из образовательных, научных и промышленных центров для военно-морского флота — Никитин
Глава региона поздравил моряков и ветеранов
Глава региона поздравил моряков и ветеранов
В поздравлении, распространенном
«Уважаемые моряки и ветераны
Нижегородцы доблестно защищали честь страны на море с давних времен, и сегодня ребята из нашего региона с честью служат России в рядах ВМФ. Это почетное и сложное дело, требующее огромного мужества даже при выполнении мирных задач. Вы ежедневно обеспечиваете безопасность страны, рискуя жизнью!
Нижегородская область находится вдалеке от морей и океанов, но это не мешает региону быть одним из крупных образовательных, научных и промышленных центров для
Особые слова благодарности в этот день хочется сказать семьям моряков, тем, кто ждет своих близких и любимых на берегу! Всем, чья судьба связана с военным флотом, и их родным желаю счастья, здоровья и благополучия!».