Инновационную «Карту гостя» презентовали в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Согласно обнародованной информации, проект «Карта гостя» внедряется «Нижегородским туристско-информационным центром» на территории региона с нынешнего года.

Сайт и мобильное приложение для пользователей карты включают в себя возможность покупки пакета услуг, там же в цифровом формате представлены подробная и туристическая карты города. Есть и система оценок, позволяющая понять удовлетворенность гостя.

Активно используемый на мировом туристском рынке продукт представляет собой дисконтную систему и экскурсионный пакет, необходимый для знакомства с территорией.

«Nizhny Card», в свою очередь, является картой, предоставляющей бонусы и скидки, ключом от гостиничного номера, электронным транспортным билетом и банковской картой МИР/MAESTRO. По карте гостя будет доступно посещение более 20 музеев, скидки в более чем 30 ресторанах, неограниченное количество поездок на общественном транспорте в течение заданного срока. Любопытно, что столица Приволжья — первый российский город, где запущен подобный туристический проект на базе платёжной системы «Мир».

Как заметил Глеб Никитин, «Карта гостя» открывает в регионе эру цифрового туризма. Глава региона уверен, что количество партнеров проекта будет множиться и он будет внедрен по всей области, в том числе в Сарове и Болдино, где есть тематические музеи.

Выпускать карты будет «Газпромбанк», а приобрести их в туристско-информационном центре можно будет после завершения пилотного проекта. Следует заметить, что карты будут изготавливаться на производственной площадке «НоваКард» в историческом здании Ромодановского вокзала в Нижнем Новгороде.

По словам директора департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Алексея Алехина, в данном случае речь идёт о так называемом «цифровом следе». В качестве результата ожидается увеличение турпотока и, как следствие, налоговых поступлений в бюджет. Помимо этого, внедрение карты гостя сделает область конкурентноспособной на мировом рынке туристических услуг. Алексей Алехин также заметил, что департамент приглашает к партнерству всех, кто желает включить свой турпродукт или услугу в систему. По словам одного из разработчиков проекта Сергея Яковлева, вовлечение местных предприятий в проект сейчас достигает 98%. Исключение составляют лишь международные сетевые отели.

«Благодаря системе мы понимаем возраст, желание, потребности наших туристов», — добавил он.

Как заметил директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков, инновация в данном случае заключена в том, что в других регионах использовались недостаточно современные продукты. Здесь же создана инфраструктура, которая соответствует вызовам времени — информация не искажается, происходит ее фиксация, что важно для анализа ситуации властями региона.

Кроме того, в «Карте гостя» разработчики совместили две платформы: национальной платёжной системы и международной. Подобный банковский инструмент позволит решить проблемы иностранных гостей.