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16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Доклад: дезинформация в соцсетях вытесняет реальные новости

Объем дезинформации, распространяемой через интернет, растет так быстро, что фейковые новости начинают вытеснять реальные. Об этом заявил председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз. По его словам, люди с трудом отличают фейковые новости от реальных.

В докладе комитета говорится, что эта проблема представляет серьезную угрозу демократии. В нем также содержится призыв принять более жесткие меры регулирования социальных сетей.

Ранее британское правительство заявило о намерении ввести цифровую идентификацию всех предвыборных объявлений в СМИ. Это означает, что все политические тексты, публикуемые в интернете, должны будут иметь зарегистрированных авторов, которые несут за них ответственность.

Доклад британских парламентариев был подготовлен по следам скандала с фирмой Cambridge Analytica в начале этого года.

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Эту лондонскую компанию, занимающуюся продвижением направленной политической рекламы, обвиняют в использовании личных данных десятков миллионов пользователей «Фейсбука» для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году и на результаты голосования на референдуме по «брекситу».

Члены комитета рассмотрели данные по разным странам мира, в которых отмечались попытки повлиять на исход выборов с помощью соцсетей. Им были предоставлены сведения о том, как российские спецслужбы пытались повлиять на настроения избирателей путем размещения рекламных объявлений в «Фейсбуке».

«Если эти инструменты вмешательства настолько сильны, что могут проникать в сознание миллионов людей по всем миру путем нажатия кнопки, если ими можно пользоваться для распространения дезинформации без раскрытия ее источника, то мы имеем дело с серьезной угрозой нашей демократии», — заявил Дэмиан Коллинз.

Комитет не раз приглашал к даче показаний главу Facebook Марка Цукерберга, но пока безуспешно.

Особое внимание комитета привлекла роль британского предпринимателя Аррона Бэнкса, который сделал самое крупное в британской истории пожертвование в фонд сторонников «брексита» в размере 8,4 млн фунтов.

В докладе комитета отмечается, что остается неясным, откуда у Бэнкса появились такие деньги, а также что он не сумел доказать их связь с его активами в Британии.

«Аррон Бэнкс, видимо, стремится скрыть масштаб своих связей с Россией, которые включали обсуждение потенциальных сделок в области добычи золота и алмазов, а его представитель Энди Уигмор известен своей лживостью», — отмечается в докладе комитета.

«Если бы выяснилось, что Бэнкс получал прибыль от отношений с российскими гражданами, с которыми он встречался и обсуждал деловые планы, а затем использовал эту прибыль для пожертвований в фонд сторонников “брексита”, это стало бы серьезным делом», — отметил Дэмиан Коллинз.

На заседания комитета были вызваны для дачи показаний бывший глава фирмы Cambridge Analytica Александр Никс, а также ее бывший сотрудник Кристофер Уайли, который первым поднял тревогу в связи со сбором персональных данных.

Выводы доклада

В докладе отмечается, что всё чаще люди узнают о происходящем в стране не с помощью традиционных средств информации — телевидения, газет и радио, — а с помощью публикаций в соцсетях.

Люди склонны верить такой информации, потому что доверяют друзьям и родственникам, которые ее распространяют.

Фейковые новости появляются в самых разнообразных формах, от сатиры и пародий до сфабрикованных изображений и откровенной пропаганды, отмечается в докладе.

Главная рекомендация авторов доклада — изменить избирательные законы, которые учли бы появление нового фактора в медийной сфере и его влияние на социальные и политические процессы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Дезинформация в соцсетях вытесняет реальные новости. Британский доклад
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