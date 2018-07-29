Трамп назвал американские законы о миграции «самыми тупыми» в мире

Источник: РИА Новости

«Пожалуйста, поймите, что когда люди пересекают нашу границу незаконно, они столкнутся с последствиями вне зависимости от того, есть ли у них дети или нет — а ведь многие из них просто используют детей в своих низких интересах», — написал Трамп в Twitter.

Политик добавил, что конгрессу необходимо работать над исправлением «самых тупых и худших в мире» американских законов о миграции.

Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.