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17:31 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал американские законы о миграции «самыми тупыми» в мире

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал американские законы о миграции «самыми тупыми в мире».

Источник: РИА Новости

«Пожалуйста, поймите, что когда люди пересекают нашу границу незаконно, они столкнутся с последствиями вне зависимости от того, есть ли у них дети или нет — а ведь многие из них просто используют детей в своих низких интересах», — написал Трамп в Twitter.

Политик добавил, что конгрессу необходимо работать над исправлением «самых тупых и худших в мире» американских законов о миграции.

Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Позднее Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы «не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего».

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