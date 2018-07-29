Трамп назвал американские законы о миграции «самыми тупыми» в мире
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал американские законы о миграции «самыми тупыми в мире».
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал американские законы о миграции «самыми тупыми в мире».
«Пожалуйста, поймите, что когда люди пересекают нашу границу незаконно, они столкнутся с последствиями вне зависимости от того, есть ли у них дети или нет — а ведь многие из них просто используют детей в своих низких интересах», — написал Трамп в Twitter.
Позднее Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы «не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего».