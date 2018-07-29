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22:02 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС, сообщает газета Hurriyet Daily News.

Источник: AFP 2018

«Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган журналистам 27 июля, добавив, что члены БРИКС «тепло приветствовали» его предложение.

Мы с этими пятью странами (БРИКС. — Прим. ред.) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС.
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
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Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что увеличивать число стран БРИКС пока не планируется, но отметил, что лидеры стран БРИКС не исключили в перспективе расширения числа участников группы. Он добавил, что кандидаты на вступление в БРИКС проявляют желание, но все коллеги по организации относятся к этому осторожно. По словам российского президента, «организация открыта», но вопрос присоединения новых членов требует «дополнительной проработки».

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

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