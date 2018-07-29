Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

«Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган журналистам 27 июля, добавив, что члены БРИКС «тепло приветствовали» его предложение.

Мы с этими пятью странами (БРИКС. — Прим. ред.) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что увеличивать число стран БРИКС пока не планируется, но отметил, что лидеры стран БРИКС не исключили в перспективе расширения числа участников группы. Он добавил, что кандидаты на вступление в БРИКС проявляют желание, но все коллеги по организации относятся к этому осторожно. По словам российского президента, «организация открыта», но вопрос присоединения новых членов требует «дополнительной проработки».