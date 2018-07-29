Президент Хорватии пригласила Путина в Загреб

Источник: РИА Новости

Грабар-Китарович посетила с официальным визитом Сочи в октябре 2017 года, а также присутствовала на футбольных матчах в Нижнем Новгороде и Москве в ходе чемпионата мира по футболу в июле.

По ее мнению, вопросов в двусторонней повестке достаточно.

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«Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него», — сказала Грабар-Китарович в интервью газете «Коммерсант».

Отвечая на вопрос о том, когда такой визит может состояться, президент отметила: «Это зависит от расписаний нас обоих, но как я сказала президенту Путину — как только ему будет это удобно».

По ее словам, в Хорватии очень ждут Путина.