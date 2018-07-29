Президент Хорватии пригласила Путина в Загреб
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда
По ее мнению, вопросов в двусторонней повестке достаточно.
«Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него», — сказала
Отвечая на вопрос о том, когда такой визит может состояться, президент отметила: «Это зависит от расписаний нас обоих, но как я сказала президенту Путину — как только ему будет это удобно».
По ее словам, в Хорватии очень ждут Путина.
«Отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата. Помните тот огромный баннер “Спасибо, Россия!”? Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону