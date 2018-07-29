Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Жена Диброва умилила Сеть семейным снимком с сыновьями
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Дождавшаяся мужа из тюрьмы Овсиенко заговорила о детях
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
Российская валюта заперта: что будет с рублем осенью
Изменения, которые коснуться пенсий с 1 января
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
29 июля, источник: РИА Новости

Президент Хорватии пригласила Путина в Загреб

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что пригласила российского лидера Владимира Путина посетить с государственным визитом Загреб.

Источник: РИА Новости

Грабар-Китарович посетила с официальным визитом Сочи в октябре 2017 года, а также присутствовала на футбольных матчах в Нижнем Новгороде и Москве в ходе чемпионата мира по футболу в июле.

По ее мнению, вопросов в двусторонней повестке достаточно.

Читайте также
Президент Хорватии не заметила ливня на церемонии закрытия ЧМ-2018

«Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него», — сказала Грабар-Китарович в интервью газете «Коммерсант».

Отвечая на вопрос о том, когда такой визит может состояться, президент отметила: «Это зависит от расписаний нас обоих, но как я сказала президенту Путину — как только ему будет это удобно».

По ее словам, в Хорватии очень ждут Путина.

«Отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата. Помните тот огромный баннер “Спасибо, Россия!”? Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы», — подчеркнула Грабар-Китарович.

 На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме
Астроном: 'Кровавая Луна' – хорошая пора делать выводы
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Дети российских олигархов покинули британские школы
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Губерниев устроил перепалку в сети из-за чествования футболистов
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам найдена мертвой
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь