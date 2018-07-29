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29 июля, источник: Sputnik.by

Колтович: МАРТ видит необходимость внесения изменений в указ № 345

Изменения могут коснуться льгот по электроэнергии, транспорту, аренде, по просьбе предпринимателей власти могут увеличить срок действия указа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июл — Sputnik. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли готовят изменения в указ № 345, об этом заявил министр Владимир Колтович в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, уже создана рабочая группа и обозначены предложения для дальнейшего обсуждения.

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«Мы видим необходимость внесения изменений в 345-й указ: по льготам по электроэнергии, льготам по транспорту, льготам по аренде, предложения по исчислению налога и, что просят предприниматели, увеличению срока действия указа», — пояснил Владимир Колтович.

По его мнению, срок в десять лет и более позволит людям вкладывать деньги в бизнес с большей уверенностью.

Он также отметил, что пока частный бизнес присутствует лишь там, где может извлечь выгоду, социальную функцию может выполнять только «Белкоопсоюз».

«Приходится констатировать, что “Белкоопсоюз” выполняет эту роль, будем говорить прямо — социальную роль, и, выгодно это или не выгодно, ведет торговлю в малых городах и деревнях. Поэтому пока мы не видим альтернативы “Белкоопсоюзу” и считаем необходимым при создании и расширении льгот всем категориям собственности проектно поддерживать “Белкоопсоюз” именно в тех населенных пунктах, куда не идет бизнес», — констатировал министр торговли.

Указ президента № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» предполагает упрощение правил ведения бизнеса для индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые работают в сельской местности и в малых городах.

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