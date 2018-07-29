Президент Хорватии не заметила ливня на церемонии закрытия ЧМ-2018
Президент Хорватии Колинда
Президент Хорватии Колинда
В беседе президент рассказала, что даже расплакалась во время церемонии. «Когда я увидела Луку Модрича, который шел ко мне со своей наградой лучшего игрока этого чемпионата… По его глазам я поняла, что он бы все отдал, чтобы переиграть все и идти сейчас с другим кубком… И я просто не могла не расплакаться — за него и за команду», — сказала она.
Как ранее заявил «РИА Новости» бывший руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко, отсутствие зонтов у президентов Франции и Хорватии Эмманюэля Макрона и Колинды