Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Футболисты сборной России с женами посетили церемонию в Кремле
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Жена Кобзона ответила на сообщения о коме певца
Реакция Путина на призыв футболиста Дзюбы
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
23:30 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Президент Хорватии не заметила ливня на церемонии закрытия ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала «Ъ», что не расстроилась из-за отсутствия зонта на церемонии награждения финалистов чемпионата мира по футболу. «Я как будто даже не заметила, что шел дождь — пока он не закончился. Моя прическа и то, как я выглядела — все это для меня в тот момент не имело значения, я думала только об игроках», — призналась президент в интервью «Ъ».

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

В беседе президент рассказала, что даже расплакалась во время церемонии. «Когда я увидела Луку Модрича, который шел ко мне со своей наградой лучшего игрока этого чемпионата… По его глазам я поняла, что он бы все отдал, чтобы переиграть все и идти сейчас с другим кубком… И я просто не могла не расплакаться — за него и за команду», — сказала она.

Как ранее заявил «РИА Новости» бывший руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко, отсутствие зонтов у президентов Франции и Хорватии Эмманюэля Макрона и Колинды Грабар-Китарович на церемонии награждения победителей ЧМ по футболу в Москве, которая проходила под ливневым дождем, — это промах охраны глав государств, которая должна была следить за погодными условиями.

Читайте также:
Россия попрощалась с чемпионатом мира празднованиями французов под проливным дождем

 Начальник следователей-генералов сделал громкое заявление
Стало известно, что ел древний человек
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Дети российских олигархов покинули британские школы
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Губерниев устроил перепалку в сети из-за чествования футболистов
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам найдена мертвой
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь