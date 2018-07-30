Актер-комик стал кандидатом на пост мэра Еревана

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба партии, решение было принято на заседании «Гражданского договора» в воскресенье.

Во время акций протеста против Саргсяна Марутян активно поддерживал Пашиняна, а в мае вступил в партию «Гражданский договор».

9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку. Он занимал должность мэра Еревана с 2011 года. Он — сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Андраника Маргаряна.

В середине мая демонстранты несколько дней проводили акции протеста с требованием отставки мэра Еревана, считая его «ставленником» Саргсяна и обвиняя в неэффективной трате государственных средств.