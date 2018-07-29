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23:42 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал «провальные» СМИ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал СМИ к точности при выпуске новостей, отметив при этом, что такие издания, как New York Times и Washington Post никогда не изменятся.

Источник: AP 2018

Ранее владелец газеты New York Times Артур Окс Сульцбергер заявил, что нападки Трампа на журналистов способствуют росту угроз и могут привести к насилию в отношении работников СМИ.

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«Свобода прессы включает в себя ответственность за подачу новостей точно. 90% освещения в СМИ моей администрации негативно, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которые мы достигаем, неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое», — написал Трамп в Twitter.

По его мнению, «провальные» New York Times и Washington Post «не делают ничего, кроме как пишут плохие истории даже о позитивных достижениях — и они никогда не изменятся».

Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их «врагами народа» и «фейковыми новостями». СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.

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