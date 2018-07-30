Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов в этом качестве.
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов в этом качестве.
«Собирается ли Роберт Мюллер
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведут Мюллер и обе палаты конгресса США. При этом доказательств
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а