Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов

Источник: AP 2018

«Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь сообщить о конфликте интересов применительно к президенту Трампу, включая тот факт, что у нас были очень неприятные и продолжительные деловые отношения, что я не дал ему стать главой ФБР (за день до назначения спецпрокурором) и что (уволенный Трампом бывший директор ФБР Джеймс) Коми его близкий друг?» — написал президент в воскресенье в Twitter.

Республиканец Трамп также задал вопрос, почему Мюллер подбирает в свою команду только демократов, часть из которых работали на Хиллари Клинтон, а часть — на Барака Обаму.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведут Мюллер и обе палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.