Владелец The New York Times призвал Трампа поменять мнение о СМИ

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По данным агентства Associated Press, Сульцбергер-младший встретился в частном порядке с главой Белого дома 20 июля. Детали встречи не должны были разглашаться, однако Трамп первым сообщил о ней в своем Twitter 29 июля. После этого издатель газеты также решил прервать молчание.

«Большую часть встречи посвятили огромному количеству фейковых новостей, которые публикуют медиа, и как эти фейковые новости стали «врагом народа», — написал американский лидер.

Сульцбергер-младший утверждает, что целью встречи было «обсудить глубоко разочаровывающую анти-СМИ риторику президента».

«Я прямо сказал президенту [Трампу], что, по-моему, его слова не просто спорны, но и опасны. Я знаю, что он называет журналистов “врагами народа”, я предупредил его, что подобный подстрекательный тон приводит к угрозам в адрес журналистов», — рассказал издатель, добавив, что все слова Трампа о СМИ являются ложью.

По мнению Сульцбергера-младшего, манеру высказываний американского президента в адрес СМИ перенимают лидеры других стран, что «подрывает демократические идеалы» США.