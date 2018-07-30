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03:59 (мск), источник: ТАСС

Сенатор Грэм заявил, что санкции США против России не работают

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/ — Республиканец выступил за введение новых ограничительных мер против Москвы.

Источник: AP 2018
Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заявил в воскресенье, что ограничительные меры, которые США предпринимают в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных санкций против Москвы.

Отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News, поддерживает ли он введение дополнительных санкций в отношении РФ, Грэм сказал: «На сто процентов». Как заявил сенатор, он «отдает должное» президенту США Дональду Трампу, который, на его взгляд, «жестче относится к России», чем предыдущий глава администрации Барак Обама. «Но это не работает», — утверждал Грэм, по версии которого Москва «все еще пытается оказывать влияние» на избирательный процесс в США.

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Как заявил законодатель, он удовлетворен тем, что Трамп в пятницу провел совещание Совета национальной безопасности при Белом доме, на котором обсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США. По словам сенатора, Трамп на встрече отдал указание «усилить защиту от России и других игроков избирательной инфраструктуры» США.

Кроме того, Грэма, по его словам, обрадовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, который ранее сказал, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима США в отношении России.

По словам сенатора, он сам собирается в дальнейшем представить в Конгрессе новый пакет антироссийских санкций. «Потому что-то, что мы делаем [в отношении РФ в настоящий момент], не работает», — отметил он.

Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявил, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима в отношении России. По мнению госсекретаря, для Вашингтона «было бы конструктивным двигаться по этому пути» и использовать «вещи, которые действительно повлияют на Россию».

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