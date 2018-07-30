Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым

Источник: Reuters

Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе.

Об этом «Известиям» рассказали в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации (БДИПЧ ОБСЕ). Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Россия приветствует визит представителей международных организаций. Однако эксперты должны понимать, что они не смогут посетить полуостров на основе украинского приглашения, подчеркнул он. Между тем в Парламентской ассамблее ОБСЕ выступили за официальное признание полуострова российской территорией.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ОБСЕ неоднократно высказывалась на тему нарушения прав человека на полуострове. При этом все эти доклады готовились удаленно и основывались на неподтвержденной информации, которую предоставляла украинская сторона. Сейчас организация планирует отправить в Крым делегацию своих экспертов, сообщили «Известиям» в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ.

— Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове, — рассказали в БДИПЧ ОБСЕ.

В настоящий момент главным препятствием для поездок наблюдателей в Крым является стремление руководства некоторых международных организаций оспорить статус полуострова.

Например, в БДИПЧ ОБСЕ пояснили, что для отправки экспертов в Крым им требуется предварительное приглашение Киева и содействие действующих крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины.

Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями — при условии соблюдения всех российских законодательных норм, отметил в беседе с «Известиями» постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

— Мы много раз говорили, что готовы принять независимых экспертов, и приглашаем все международные организации посетить Крым. Но без России приехать на полуостров не получится, — заявил он.

Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым — территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно. Георгий Мурадов постпред республики при президенте РФ

При этом заявления ОБСЕ о готовности сформировать миссию наблюдателей для посещения Крыма всё же можно считать положительным сигналом, считает депутат бундестага, член Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маркус Фронмайер. По его мнению, это может способствовать нормализации отношений России и Запада.

— Многие мои коллеги по ассамблее устали от антироссийской риторики. Несмотря на то что ОБСЕ говорит о необходимости получения разрешения Киева, по факту все прекрасно понимают, что Крым — неотъемлемая часть России. Подавляющее число крымчан сделало свой выбор на референдуме. И территориальный вопрос окончательно решен. Желательно, чтобы ОБСЕ официально признала этот факт, — отметил немецкий политик.