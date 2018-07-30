Макфол заявил, что включение в санкционные списки РФ погубило его научную карьеру

Он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет занимается научной деятельностью и является профессором. «Почти все мои исследования касались России, — указал
«Моя научная карьера, касающаяся написания [работ] и проведения исследований, <…> окончена», — отметил он. «Моя жизнь кардинально изменилась», — добавил
В ноябре 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на российском ТВ, заявила, что причиной внесения в российские санкционные списки Макфола, занимавшего пост посла США в России в 2012—2014 годах, стал намеренный ущерб, нанесенный двусторонним отношениям с его стороны.
По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин напомнил, что между США и РФ существует действующий с 1999 года договор о правовой помощи по уголовным делам, и выразил готовность оказать содействие в расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Путин предложил спецпрокурору США Роберту Мюллеру направить Москве официальный запрос в рамках этого договора. Он допустил, что российские следователи могли бы допросить всех людей, которых США в
После саммита Белый дом заявил, что рассматривает возможность допроса российскими следователями американских граждан, которые, по мнению Москвы, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Однако в четверг в официальном заявлении