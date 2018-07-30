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05:47 (мск), источник: ТАСС

Макфол заявил, что включение в санкционные списки РФ погубило его научную карьеру

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/ — Экс-посол США в России отметил, что его исследования касались России.

Источник: РИА "Новости"
Макфол также выступил с утверждением, что он якобы находится в некоем «списке врагов» высшего российского руководства. Отвечая на вопрос, как изменится его жизнь на фоне предложения РФ допросить его, прозвучавшего после саммита в Хельсинки, Макфол сказал: «Моя жизнь уже изменилась».
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Он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет занимается научной деятельностью и является профессором. «Почти все мои исследования касались России, — указал экс-посол. — Я не могу больше проводить исследований в РФ». «Я в настоящий момент нахожусь в санкционном списке, но даже если меня бы оттуда исключили, я никогда не смогу поехать в Россию», — сказал Макфол, сославшись на уже упомянутый «список врагов».

«Моя научная карьера, касающаяся написания [работ] и проведения исследований, <…> окончена», — отметил он. «Моя жизнь кардинально изменилась», — добавил экс-посол.

В ноябре 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на российском ТВ, заявила, что причиной внесения в российские санкционные списки Макфола, занимавшего пост посла США в России в 2012—2014 годах, стал намеренный ущерб, нанесенный двусторонним отношениям с его стороны.

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Интерес к Макфолу

По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин напомнил, что между США и РФ существует действующий с 1999 года договор о правовой помощи по уголовным делам, и выразил готовность оказать содействие в расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Путин предложил спецпрокурору США Роберту Мюллеру направить Москве официальный запрос в рамках этого договора. Он допустил, что российские следователи могли бы допросить всех людей, которых США в чем-то подозревают. При этом Путин указал на необходимость того, чтобы такие действия были взаимными.

Начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной после этого сообщил, что Москва хотела бы, в частности, допросить Макфола и главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который заочно осужден в России.

После саммита Белый дом заявил, что рассматривает возможность допроса российскими следователями американских граждан, которые, по мнению Москвы, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Однако в четверг в официальном заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс информировала, что Трамп не примет такого предложения, однако рассчитывает на то, что 12 россиян, обвиненных Вашингтоном заочно в причастности к вмешательству в выборы, смогут прибыть в США.

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