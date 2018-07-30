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03:11 (мск), источник: Вести Приморье

Совет Федерации одобрил создание офшоров в Приморье

Совет Федерации на заседании одобрил пакет законов о создании на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область) зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.

Источник: Reuters

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Авторами инициативы выступают депутаты и сенаторы от Приморья и Калининградской области. Речь идет о появлении на островах так называемых специальных административных районов. В пояснительных материалах указано, что законом предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

Так, международной компанией, зарегистрированной в спецрайонах, смогут стать иностранные юрлица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона подпасть не смогут. Остальные же фирмы получат специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей за период в шесть месяцев с даты регистрации.

Заявки при этом нужно направить в управляющую компанию — данную структуру создадут сами субъекты РФ, власти которых и будут контролировать деятельность такой компании. На саму управляющую компанию будут возложены обязанности по обеспечению функционирования специальных административных районов. Она же имеет право отказывать заявителю.

Одним из одобренных Совфедом законов устанавливается особый режим налогообложения международных компаний — резидентов спецрайонов. Обложение налогом таких компаний будет происходить по следующим ставкам: 0% по доходам, полученным компанией в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения об их выплате она владеет уже год и не менее чем 15% вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов. Налогом в 5% облагаются доходы, полученные иностранными лицами по акциям международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями.

Пакет законов предусматривает поправки и в Кодекс торгового мореплавания РФ — вносятся изменения в части создания Российского открытого реестра судов. Предполагается, что в таком реестре будут регистрироваться морские суда (за исключением судов рыбопромыслового флота), принадлежащие на праве собственности иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам. В этот перечень могут быть включены «спортивные, парусные, прогулочные и маломерные суда, используемые в коммерческой и некоммерческой деятельности». Морским судам, зарегистрированным в открытом реестре, предоставляется право плавать под государственным флагом РФ.

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