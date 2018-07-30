Британия намерена укрепить отношения с Китаем после Brexit

Источник: AP 2018

Заявление Хант сделал 30 июля перед визитом в Пекин, который станет его первой зарубежной поездкой на посту главы внешнеполитического ведомства Великобритании. В Китае Хант встретится с главой МИД Китая Ван И.

«Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится всё более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке», — цитирует Ханта агентство ТАСС.

Предполагается, что стороны обсудят важность многосторонней и свободной торговли, изменение климата, развитие, безопасность и нераспространение ядерного оружия, соблюдение санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Также после Brexit Великобритания намерена укреплять отношения с США, о чем заявляла британский премьер Тереза Мэй 12 июля. В ходе визита Трампа в Великобританию она говорила об «общих нитях» между странами.