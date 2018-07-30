Чего добивается Дональд Трамп нападками на прессу
Когда в прошлом году президент США Дональд Трамп впервые назвал СМИ «врагом народа», это вызвало всеобщее возмущение.
Когда в прошлом году президент США Дональд Трамп впервые назвал СМИ «врагом народа», это вызвало всеобщее возмущение.
Когда Трамп произносил эту фразу во второй, третий и четвертый раз, все лишь пожимали плечами. В этом заключается уникальный талант нынешнего американского президента — он способен совершать действия или говорить вещи, которые раньше казались немыслимыми, и превращать их в норму.
Тем не менее, даже если фраза больше не мелькает в заголовках, журналисты ее все равно хорошо помнят. Когда несколько недель назад в офисе газеты в Мэриленде свистели пули, риски профессии — даже в сложившейся западной демократии, независимо от подстрекательства со стороны президента — становились еще более очевидными.
Издатель газеты New York Times Артур Грегг Сульцбергер на недавней встрече с Трампом призвал его прекратить нападки на журналистов, поскольку они могут привести к насилию в отношении работников СМИ.
«Свобода прессы включает в себя ответственность за точную подачу новостей. 90% освещения деятельности моей администрации в СМИ — негативное, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которых мы добились, поэтому неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое», — написал Трамп.
Ирония заключается в том, что Трамп в твоем «Твиттере» сам же цитирует сообщения New York Times о деталях расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, основанные на информации анонимных источников газеты.
В пятницу Трамп ссылался на Мюллера, якобы внимательно изучающего его твиты в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы — информация об этом изначально также появилась в New York Times.
Президент хочет видеть позитивного освещения собственной деятельности и критического освещения действий своих противников. Фразы «фейковые новости», «враг народа» и прочий
Трамп не просто хочет, чтобы «сигналы» рефери шли через него самого. Его цель — подвергнуть сомнению надежность рефери. И это работает — по крайней мере, среди самых лояльных сторонников президента.
В недавнем опросе CBS News 91% «преданных сторонников» президента сказал, что Трамп предоставляет им точную информацию. Лишь 11% респондентов заявили то же самое об основных средствах массовой информации, а 63% сказали, что доверяют исключительно друзьям и семье.
Война слов президента со СМИ способствовала созданию базы поддержки, которая по сути неуязвима для негативных новостей.
В конце концов, это неплохая отправная точка и причина, по которой президент может придерживаться своего нынешнего курса, невзирая на мнение того же издателя New York Times Сульцбергера.