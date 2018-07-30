Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Жена Диброва умилила Сеть семейным снимком с сыновьями
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Звезды торопятся рожать: как младенцы зарабатывают миллионы
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Футболисты сборной России с женами посетили церемонию в Кремле
Мария Захарова, Лорак, Глюк`oZa и другие звезды на руате в Баку
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
05:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Чего добивается Дональд Трамп нападками на прессу

Когда в прошлом году президент США Дональд Трамп впервые назвал СМИ «врагом народа», это вызвало всеобщее возмущение. Сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флэйк назвал это заявление примером беспрецедентных и необоснованных нападок Белого дома на свободную прессу.

Источник: AFP 2018

Когда Трамп произносил эту фразу во второй, третий и четвертый раз, все лишь пожимали плечами. В этом заключается уникальный талант нынешнего американского президента — он способен совершать действия или говорить вещи, которые раньше казались немыслимыми, и превращать их в норму.

Читайте также
Трамп назвал «провальные» СМИ

Тем не менее, даже если фраза больше не мелькает в заголовках, журналисты ее все равно хорошо помнят. Когда несколько недель назад в офисе газеты в Мэриленде свистели пули, риски профессии — даже в сложившейся западной демократии, независимо от подстрекательства со стороны президента — становились еще более очевидными.

Издатель газеты New York Times Артур Грегг Сульцбергер на недавней встрече с Трампом призвал его прекратить нападки на журналистов, поскольку они могут привести к насилию в отношении работников СМИ.

Судя по всему, месседж донести не удалось. В своем утреннем воскресном твите Трамп недвусмысленно намекнул, что СМИ сами виноваты в том, что их называют врагами американского народа.

«Свобода прессы включает в себя ответственность за точную подачу новостей. 90% освещения деятельности моей администрации в СМИ — негативное, несмотря на чрезвычайно позитивные результаты, которых мы добились, поэтому неудивительно, что доверие к СМИ как никогда низкое», — написал Трамп.

Ирония заключается в том, что Трамп в твоем «Твиттере» сам же цитирует сообщения New York Times о деталях расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, основанные на информации анонимных источников газеты.

Читайте также
Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов

В пятницу Трамп ссылался на Мюллера, якобы внимательно изучающего его твиты в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы — информация об этом изначально также появилась в New York Times.

Однако всякий раз, когда NYT пишет об администрации Трампа, основываясь на таких же источниках, он называет это фейковыми новостями. В этом и заключается вся суть.

Президент хочет видеть позитивного освещения собственной деятельности и критического освещения действий своих противников. Фразы «фейковые новости», «враг народа» и прочий медиа-шум — лишь средство для достижения этой цели.

В спорте такая стратегия называется «работа с рефери». В политике смысл похожий, только вот ставки намного выше.
Читайте также
Доклад: дезинформация в соцсетях вытесняет реальные новости

Трамп не просто хочет, чтобы «сигналы» рефери шли через него самого. Его цель — подвергнуть сомнению надежность рефери. И это работает — по крайней мере, среди самых лояльных сторонников президента.

В недавнем опросе CBS News 91% «преданных сторонников» президента сказал, что Трамп предоставляет им точную информацию. Лишь 11% респондентов заявили то же самое об основных средствах массовой информации, а 63% сказали, что доверяют исключительно друзьям и семье.

Война слов президента со СМИ способствовала созданию базы поддержки, которая по сути неуязвима для негативных новостей.

Вопрос заключается в том, достаточно ли этой базы, чтобы победить на предстоящих промежуточных выборах в конгресс и в конечном итоге привести Трампа к победе на выборах в 2020 году.

В конце концов, это неплохая отправная точка и причина, по которой президент может придерживаться своего нынешнего курса, невзирая на мнение того же издателя New York Times Сульцбергера.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Чего добивается Дональд Трамп нападками на прессу
Национализм или деньги: Латвия против украинских и российских гастарбайт...
Задержан фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина
Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым
Дети российских олигархов покинули британские школы
Гавайский серфер прокатился внутри огромной волны в Африке
Эрдоган попросил членов БРИКС принять Турцию в свою группу
Сенатор Грэм заявил, что санкции США против России не работают
Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь