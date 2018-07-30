Экс-депутат приморского парламента всё ещё в российском розыске

Правоохранительные органы России не отменяли розыск Юрия Степанченко, главного фигуранта уголовного дела по незаконному отчуждению государственного имущества в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на KONKURENT.RU.

Напомним, бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Юрия Степанченко обвиняют в хищении около 180 миллионов рублей из бюджета края, а также в хищении государственного имущества совместно с другими высокопоставленными личностями региона. 13 фигурантов уголовного дела причастны к продаже 30 зданий, которые принадлежали Приморью и России. Ущерб составил не менее 460 миллионов рублей. Всем этим личностям в конце прошлого года дали реальные сроки.

Ранее средства массовой информации писали, что Юрию Степанченко удалось снять себя с международного розыска. В этом ему помогали юристы, предположительно из США. Ольга Кравченко, следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по Приморскому краю, отметила, что в России ему также оказывали помощь в этом вопросе.