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05:27 (мск), источник: VLADNEWS

Экс-депутат приморского парламента всё ещё в российском розыске

Правоохранители Приморья ждут мошенника.

Правоохранительные органы России не отменяли розыск Юрия Степанченко, главного фигуранта уголовного дела по незаконному отчуждению государственного имущества в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на KONKURENT.RU.

Напомним, бывшего депутата Законодательного собрания Приморья Юрия Степанченко обвиняют в хищении около 180 миллионов рублей из бюджета края, а также в хищении государственного имущества совместно с другими высокопоставленными личностями региона. 13 фигурантов уголовного дела причастны к продаже 30 зданий, которые принадлежали Приморью и России. Ущерб составил не менее 460 миллионов рублей. Всем этим личностям в конце прошлого года дали реальные сроки.

Ранее средства массовой информации писали, что Юрию Степанченко удалось снять себя с международного розыска. В этом ему помогали юристы, предположительно из США. Ольга Кравченко, следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по Приморскому краю, отметила, что в России ему также оказывали помощь в этом вопросе.

Однако ни следственные органы РФ, ни Генеральная прокуратура РФ, ни ФСБ, ни МВД розыск не отменяли. В отношении экс-депутата ЗС ПК Юрия Степанченко уголовное дело было выделено в отдельное производство, которое было не прекращено, а приостановлено, так как он находится в иностранном государстве. Если Степанченко выдадут правоохранительным органам России, то его обязательно арестуют.

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